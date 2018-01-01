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    Події в Україні

    Прикордонник загинув на стрільбах у Львівській області

    Проводиться розслідування смерті військового
    У Львівській області військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування під час виконання навчальних стрільб отримав смертельне поранення. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України. Про загибель прикордонника повідомили підрозділам військової прокуратури, Національної поліції та іншим структурам. Інших
    • Сьогодні, 16:36
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    Проводиться розслідування смерті військового

    У Львівській області військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування під час виконання навчальних стрільб отримав смертельне поранення. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

    Про загибель прикордонника повідомили підрозділам військової прокуратури, Національної поліції та іншим структурам. Інших деталей інциденту немає.

    На цей момент оперативно-слідча група проводить слідчі дії.

    Нагадаємо, раніше повідомляося, що у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі минулої доби, 21 лютого 2018 року, загинув один український військовослужбовець, ще четверо поранені.

    прикордонники Держприкордонслужба Львівщина стрільба смерть розслідування
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