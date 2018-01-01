Прикордонник загинув на стрільбах у Львівській області

Проводиться розслідування смерті військового

У Львівській області військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування під час виконання навчальних стрільб отримав смертельне поранення. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України. Про загибель прикордонника повідомили підрозділам військової прокуратури, Національної поліції та іншим структурам. Інших