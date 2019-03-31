Прикордонники посилили охорону морських рубежів



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Для патрулювання Чорного та Азовського морів, річки Дунай призначено вісім тактичних груп

Морська охорона Держприкордонслужби посилила свою присутність в зоні відповідальності

Морська охорона з метою контролю за дотриманням прикордонного законодавства, режиму державного кордону, забезпечення у внутрішніх водах і територіальному морі України режиму судноплавства, посилила свою присутність в зоні відповідальності шляхом збільшення задіяного у службі корабельно-катерного складу. Про це інформує Державна прикордонна служба.

Для патрулювання Чорного та Азовського морів, річки Дунай призначено вісім тактичних груп, які забезпечуватимуть контроль за рейдовими стоянками українських портів, відстежуватимуть дотримання законодавства України в її прилеглій зоні, у виключній (морській) економ зоні суднами закордонного прямування та внутрішнього сполучення.

Перебування корабельно-катерного складу на службі в морі організовано таким чином, щоб в змінно-вахтовий спосіб забезпечити якісне викриття та відстеження обстановки навколо стратегічних об’єкті, а саме – портів, нафтових терміналів, тощо, унебезпечуючи створення провокацій, диверсійних та інших незаконних дій, зокрема в день виборів в країні.

Водночас, керівництвом Регіонального управління морської охорони Держприкордонслужби розподіл сил та засобів спланований таким чином, що кожному військовослужбовцю надано можливість реалізувати конституційне право волевиявлення на виборах президента України.

Нагадаємо, у неділю, 31 березня, міжнародний аеропорт «Бориспіль» розпочав експлуатацію терміналу F в тестовому режимі.