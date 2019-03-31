Аеропорт «Бориспіль» розпочав експлуатацію терміналу F (фото)



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Прикордонники вже оформили один авіарейс на приліт та п’ять – на відліт

Прикордонники вже приготувались до масового прибуття пасажирів до терміналу

Сьогодні, у неділю, 31 березня, міжнародний аеропорт «Бориспіль» розпочав експлуатацію терміналу F в тестовому режимі. Про це інформує Держприкордонслужба.

За її даними, разом з персоналом аеропорту вітають перших пасажирів терміналу та обслуговують його перші рейси і прикордонники.

Напередодні, для швидкого та комфортного оформлення пасажирів прикордонники провели комплекс заходів із забезпечення належного та швидкого їх оформлення. Вже з початку функціонування терміналу F прикордонниками Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформлено один авіарейс на приліт та п’ять – на відліт, крім того охоронці кордону забезпечили належне оформлення 200 громадян, які прибули в Україну, та 720 громадян, які вже вибули з неї.

Всього для прикордонного оформлення в оновленому терміналі залучено 44 військовослужбовця Держприкордонслужби. До кінця дня очікується оформлення 27 рейсів та майже 5 тисяч пасажирів.

Наразі персонал прикордонного відомства продовжує готуватися до масового прибуття пасажирів до терміналу. На цей час термінал F в рамках прикордонних процедур працює в штатному режимі.