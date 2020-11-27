Прогноз погоди: сьогодні в Україні похолодає, але буде сухо

У Києві п'ятниця буде ясною і з температурою +3+5 вдень

У Києві п'ятниця буде ясною і з температурою +3+5 вдень

Невеликий дощ можливий лише на крайньому заході країни

У п'ятницю, 27 листопада, синоптики допускають опади лише на крайньому заході, на решті території України буде сухо. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями невеликий дощ. У західній та південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах 4-9° морозу; вдень 1-6° тепла, у південній частині 8-13°», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні також опади не прогнозуються, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці близько 0°, вдень 3-5° тепла.

До слова, україну засипле снігом: синоптики назвали дату.