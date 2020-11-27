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    Події в Україні

    Прогноз погоди: сьогодні в Україні похолодає, але буде сухо

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    <span>У Києві п'ятниця буде ясною і з температурою +3+5 вдень</span> - Прогноз погоди: сьогодні в Україні похолодає, але буде сухо
    У Києві п'ятниця буде ясною і з температурою +3+5 вдень

    Невеликий дощ можливий лише на крайньому заході країни

    У п'ятницю, 27 листопада, синоптики допускають опади лише на крайньому заході, на решті території України буде сухо. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями невеликий дощ. У західній та південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах 4-9° морозу; вдень 1-6° тепла, у південній частині 8-13°», – зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні також опади не прогнозуються, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці близько 0°, вдень 3-5° тепла.

    До слова, україну засипле снігом: синоптики назвали дату.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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