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    Завтра в Україні ще буде тепло

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    У Києві 27 листопада буде без опадів. Температура повітря &ndash; +1...+3 градусів&nbsp;тепла - Завтра в Україні ще буде тепло
    У Києві 27 листопада буде без опадів. Температура повітря – +1...+3 градусів тепла

    Температура повітря вдень пініматиметься у середньому до +5+10 градусів

    В Україні у середу, 27 листопада, потеплішає. Денна температура становитиме від +2 до +6 градусів тепла, на Заході та Півдні – +5...+11 градусів.

    Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook зазначила, що Чорноморський циклон принесе на південну частину, у східні області, на Дніпропетровщину, місцями на Полтавщину та Кропивницький дощі та поривчастий вітер.

    «Сонячна та тепла погоду утримається у західних та північних частинах України. Найтепліше буде на Закарпатті – від +9 до +11 градусів тепла. Найхолодніше ─ на Луганщині, Харківщині та Сумщині – від 0 до +2 градусів. У Харківській, Луганській та Донецькій областях ймовірний мокрий сніг, тому дороги можуть бути з ожеледицею», ─ йдеться у повідомленні.

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    У Києві 27 листопада буде без опадів. Температура повітря – +1...+3 градусів тепла.

    За словами Діденко вже на вихідних знову похолодає. «А ось на вихіднх з‘являться опади і похолодає. У неділю у Києві ймовірний дощ та сніг, ще й завіватиме вітер», ─ стверджує синоптик.

    Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода у грудні.

    До слова,  народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

    Теги: прогноз погоди дороги Facebook повітря вітер дощ Наталка Діденко
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