Завтра в Україні ще буде тепло

У Києві 27 листопада буде без опадів. Температура повітря – +1...+3 градусів тепла

Температура повітря вдень пініматиметься у середньому до +5+10 градусів

В Україні у середу, 27 листопада, потеплішає. Денна температура становитиме від +2 до +6 градусів тепла, на Заході та Півдні – +5...+11 градусів.

Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook зазначила, що Чорноморський циклон принесе на південну частину, у східні області, на Дніпропетровщину, місцями на Полтавщину та Кропивницький дощі та поривчастий вітер.

«Сонячна та тепла погоду утримається у західних та північних частинах України. Найтепліше буде на Закарпатті – від +9 до +11 градусів тепла. Найхолодніше ─ на Луганщині, Харківщині та Сумщині – від 0 до +2 градусів. У Харківській, Луганській та Донецькій областях ймовірний мокрий сніг, тому дороги можуть бути з ожеледицею», ─ йдеться у повідомленні.

У Києві 27 листопада буде без опадів. Температура повітря – +1...+3 градусів тепла.

За словами Діденко вже на вихідних знову похолодає. «А ось на вихіднх з‘являться опади і похолодає. У неділю у Києві ймовірний дощ та сніг, ще й завіватиме вітер», ─ стверджує синоптик.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода у грудні.

До слова, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.