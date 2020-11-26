Вчені NASA виявили на Марсі сліди мегаповені

Команда вчених проаналізувала знімки, зроблені камерами на борту марсохода у кратері Гейла і виявила відкладення, викликані повенями

Вчені NASA підтвердили, що близько чотирьох мільярдів років тому на Марсі відбулися мегаповені.

Докази цього зібрав марсохід Curiosity в кратері Гейла, пише Engadget.

Відзначається, що це перший випадок, коли сліди масштабних повеней зафіксували з використанням даних, отриманих Curiosity. Раніше сліди від потопів ідентифікувалися тільки штучними супутниками.

Команда вчених проаналізувала знімки, зроблені камерами на борту марсохода у кратері Гейла і виявила відкладення, викликані повенями.

Фахівці вважають, що повені викликав потужний удар від падіння метеорита, який згенерував досить тепла, щоб величезна кількість льоду планети розтанула.

Під час цього виділилися вуглекислий газ і метан, які в поєднанні з водяною парою на короткий час забезпечили теплий і вологий клімат. Це призвело до злив по всій планеті, які заповнювали кратер Гейла.

Підкреслюється, що наявність води може свідчити про існування життя, тому вчені всього світу шукають його на небесних тілах Сонячної системи.

Раніше вчені знайшли на Марсі три підземних озера з рідкою водою.

До слова, Японія збирається побудувати завод на Місяці.