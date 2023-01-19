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Прокуратура повідомила, скільки у 2022 році відкрито справ за фактом держзради та колаборантства

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прокуратура повідомила, скільки у 2022 році відкрито справ за фактом держзради та колаборантства
колаж: рух Чесно

Найбільше справ по державній зраді було відкрито в перші місяці повномасштабного вторгнення

Офіс Генпрокурора протягом 2022 року відкрив понад 6000 проваджень за статтями «державна зрада» та «колабораційна діяльність». Водночас лише близько 15% справ передано до суду. Такі дані Рух Чесно отримав у відповідь на запити до Офісу Генпрокурора.

Прокуратура повідомила, скільки у 2022 році відкрито справ за фактом держзради та колаборантства фото 1

Найбільше справ по державній зраді було відкрито в перші місяці повномасштабного вторгнення – березень та квітень, а найменше – в кінці року.  Загалом за січень‐грудень 2022 року відкрили 2046 справи, що у 2,3 рази більше, ніж загалом за 2013‐2021 роки.  309 справ передано до суду.

Прокуратура повідомила, скільки у 2022 році відкрито справ за фактом держзради та колаборантства фото 2

Рух Чесно також не отримав даних щодо кількості справ, розглянутих у судах. За інформацією  Державної судової адміністрації України статистичні дані за підсумками року будуть у лютому 2023 року.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що Офіс генпрокурора відкрив понад 1000 проваджень за статтею «державна зрада». Це майже стільки ж, скільки відкрили загалом за 2013-2021 роки разом. 

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Теги: зрада державна зрада прокурор

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