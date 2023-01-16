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Стремоусов, Ковальов та інші. Список зрадників, яких було ліквідовано у 2022 році

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Стремоусов, Ковальов та інші. Список зрадників, яких було ліквідовано у 2022 році

Більшість зрадників знищили на Херсонщині та Запоріжжі

У 2022 році українське підпілля здійснило низку успішних операцій. Ліквідовано щонайменше дванадцять політиків-зрадників та сім правоохоронців-колаборантів. Більшість зрадників знищили на Херсонщині та Запоріжжі, повідомляє Рух «Чесно».

Ліквідовані державні зрадники були представниками проросійських заборонених партій: ОПЗЖ, «Блоку Володимира Сальдо», Опоблоку, «Русі Єдиної», КПУ, «Держави». Також у список ліквідованих потрапили один представник «Нашого краю» та нардеп «Слуги народу», який у минулому був «регіоналом».

Для українського підпілля і ЗСУ найбільш результативними місяцями стали серпень та листопад. Чотирьох зрадників ліквідували у серпні, а також скоїли три замахи. 

У листопаді ліквідували трьох зрадників, зокрема самопроголошеного голову Якимівської селищної ради Максима Зубарєва та заступника голови Херсонської окупаційної адміністрації Кирила Стремоусова.

Стремоусов, Ковальов та інші. Список зрадників, яких було ліквідовано у 2022 році фото 1

Правоохоронців-колаборантів ліквідовували переважно за допомогою вибухівки. Найбільше правоохоронців вдалося ліквідувати на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. 

Стремоусов, Ковальов та інші. Список зрадників, яких було ліквідовано у 2022 році фото 2

Насправді ліквідованих держзрадників може бути більше. У Реєстрі держZрадників створена окрема рубрика «Мертві». З огляду на те, що окупанти періодично поширюють недостовірну інформацію, Рух «Чесно» вносить у цей список тих зрадників, чию смерть підтвердили офіційні джерела.

Рух «Чесно» продовжує шукати колаборантів і закликає всіх долучатися до наповнення реєстру. Надсилайте інформацію про тих, хто допомагає окупантам чи підтримує ідеї рашизму, на пошту [email protected] або заповніть онлайн-форму. Відомості про особу, яка надсилає інформацію про потенційного зрадника, конфіденційні та ніде не будуть оприлюднені.

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Теги: росія війна тероризм державна зрада

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