Prozorro запрошує до співпраці «білих» хакерів



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Пошук вразливостей в електронній системі закупівель діятиме на постійній основі

Prozorro шукає «білих» хакерів для пошуку вразливостей у системі

Система електронних закупівель Prozorro запускає програму пошуку вразливостей і запрошує до співпраці "білих" хакерів. Про це повідомляє пресслужба Prozorro.

Зазначають, що пошук вразливостей в електронній системі закупівель діятиме на постійній основі.

«Як адміністратори Prozorro ми завжди приділяємо дуже багато уваги кібербезпеці. І тому вирішили на постійній основі залучати незалежних аудиторів, так званих "білих" хакерів, до пошуку вразливостей у нашій системі», - заявив директор ДП Прозорро Василь Задворний.

До проекту можуть приєднатися як окремі фахівці, так і цілі команди. Для пошуку вразливостей учасникам доступне тестове середовище та інформація для роботи з нею: копія центральної бази даних, офіційний портал, кабінет Антимонопольного комітету України, кабінет Державної аудиторської служби, майданчики, залучені в програму BugBounty, а також необмежена кількість часу на дослідження.

У Prozorro наголосили, що всі дії будуть проходити на pre-production environment (тестове середовище). Усім учасникам гарантують правову безпеку, зазначають на сайті програми.

Нагадаємо, що система Prozorro працює в Україні вже понад чотири роки. За цей час вона заощадила українським платникам податків 100 млрд гривень.

Нагадаємо, 19 квітня набула чинності нова редакція закону «Про публічні закупівлі», яка, зокрема передбачає велике оновлення ProZorro.