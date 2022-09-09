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Ракетна небезпека. Скільки «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ракетна небезпека. Скільки «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі
Ворог тримає напоготові у Чорному морі три надводних ракетоносії
фото з відкритих джерел

Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами

У Чорному морі нині перебуває три російських кораблі-носії «Калібрів». Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами. Про це повідомляє  Оперативне командування «Південь».

«Вороже угруповання сил в Чорному морі наразі складає 19 кораблів і катерів, серед яких 3 надводних ракетоносії, споряджені 24 ракетами «Калібр», - зазначили військові.

В ОК «Південь» вказали, що штормове море може продовжувати викид зірваних якірних мін до узбережжя.

Загроза ракетних ударів залишається актуальною. Наші воїни закликали не нехтувати сигналами повітряних тривог.

Нагадаємо, українські захисники продовжують потужно бити по російських окупантах на півдні. ЗСУ знищили 2 склади та поромну переправу ворога.

Раніше, українські військові знищили 4 склади та один вертоліт К-52 ворога 5 вересня.

Теги: окупанти росія військові небезпека

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