Військові знищили чотири склади та один вертоліт окупантів

Авіація протягом бойового дня 18 разів атакувала позиції, логістику, командні та опорні пункти противника

Українські військові продовжили завдавати потужних ударів по російських окупантах. ЗСУ знищили чотири склади та один вертоліт К-52 ворога. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».



Зазначається, що авіація протягом бойового дня 18 разів атакувала позиції, логістику, командні та опорні пункти противника.

«У районі Новогригорівки під час спроби атакувати наші позиції, було відкрито вогонь на ураження і знищено ударний ворожий гелікоптер Ка-52. У районі Андріївки, силами ППО знищено дві ракети Х-59», – вказують в ОК «Південь».

Ракетно-аптилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань з ураження протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби й понтонних переправ поблизу Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС.

«Вогневий контроль переправ через річку Дніпро системний і ефективний», – наголошують військові.

Підтверджені втрати окупантів 5 вересня складають:

86 солдатів;

чотири танки;

12 одиниць авто-бронетехніки;

чотири гаубиці 152-го калібру «Мста-Б» і «Мста-С»;

три гармати 152-го калібру «Гіацинт-Б» та «Гіацинт-С»;

станцію зв'язку;

протитанковий ракетний комплекс.

Окрім цього, ЗСУ ліквідовали 4 склади ворожих боєприпасів у Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.