Ракетний удар по Авдіївці, ЗСУ відбили атаку росіян на Луганщині. Ситуація в регіонах 14 березня

На Херсонщині противник здійснив 93 обстріли, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії та «Градів»

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – п’ять обстрілів, з них один – вночі, зі ствольної артилерії, мінометів, РСЗВ, Новгород-Сіверський, Корюківський райони. Також вчора вдень зафіксовано 2 випадки скидання ВОГ із безпілотника (Новгород-Сіверський район). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли територій 6 громад: Білопільської, Шалигинської, Краснопільської, Есманської, Зноб-Новгородської, Середино-Будської. Було зафіксовано 94 «прильоти» – з мінометів, артилерії (РСЗВ та САУ), 2 ракетні прильоти, а також скидання 4 вибухових пристроїв з БПЛА (типу ВОГ).

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У Зноб-Новгородській громаді внаслідок ракетного удару по с.Зноб-Новгородське одна людина загинула, четверо – поранені.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Чарівне, Залізничне, Юрківка, Зарічне, Оріхів, Гуляйпільське, Гуляйполе, Новоданилівка, Білогір'я, Ольгівське, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка, Староукраїнка, Малинівка, Кам'янське, Степногірськ.

Надійшло 46 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів

Дніпропетровщина

Вчора ворог гатив по Нікопольському району. Під обстріли потрапили три громади – Марганецька, Червоногригорівська та Покровська. Без постраждалих. Пошкоджене транспортне підприємство.

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Харківщина

На Слобожанському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Гатище , Вовчанськ, Дворічна і Кіндрашівка.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна та Гряниківка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Новоселівське.

Вчора внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки та господарчі споруди.

Вночі внаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини та два автомобіля рятувальників.

Із с. Гряниківка Куп'янського району госпіталізовано 41-річну жінку та 51-річного чоловіка з осколковими пораненнями.

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У с. Сніжківка Ізюмського району на протипіхотній міні «Пелюстка» підірвався та отримав поранення місцевий житель, чоловік 40 років. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах Невського, Червонопопівки, Серебрянського лісництва, Кремінної, Діброви та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли районів Макіївки, Діброви і Білогорівки.Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Вночі відбувся ракетний авіаудар по м.Авдіївка, влучання двох ракет територія ПРАТ «АКХЗ», влучання третьої та четвертої ракети в районі заводу залізобетонних конструкцій.

Також пізно ввечері – ракетний обстріл Курахового. Пошкоджено парк і багатоповерхівки. Сьогодні зранку – ракетний авіаудар по селу Ласточкине. Інформація щодо постраждалих серед цивільних уточнюється.

Минулої доби ворог завдавав авіаударів «НКРС», авіаудари (тип ракет не встановлено), стріляв з РСЗВ «Ураган», «Град», мінометів, танків, артилерії. Обстріляні Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Курахівка, с.Максимільянівка, с.Новоукраїнка, с.Сєверне.

Пошкоджено 22 житлових будинки (з них 2 багатоповерхівки), школа, приміщення промислового підприємства, 2 цивільних автомобіля, гараж, 2 газопроводи низького тиску, господарчі споруди. По області за минулу добу 3 загиблих, 14 поранених.

Миколаївщина

Вчора ввечері ворог завдавав мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За минулу добу противник здійснив 93 обстріли, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії та «Градів».

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Обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів. Серед них – Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Новосілка, Козацьке, Іванівка, Берислав, Зеленівка, Благовіщенське, Інженерне, Херсон, Дніпровське та Комишани.

Місто Херсон ворог обстріляв чотири рази. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. На жаль, є жертви серед цивільного населення – одна людина загинула, 6 – дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 88 осіб.

В одному з населених пунктів Дар'ївської громади росіяни атакували бригаду енергетиків. Під час ворожого обстрілу фахівці виконували аварійно-відновлювальні роботи. За попередньою інформацією, поранення дістав один електрик.

Четверо піротехніків ДСНС та цивільний громадянин підірвалися на російській вибухівці у селі Посад-Покровське. Травмованих рятувальників госпіталізували. Всі постраждалі перебувають у стані середньої важкості. На протитанковій міні підірвався у полі місцевий мешканець, він знаходився у автомобілі. Чоловік загинув на місці.