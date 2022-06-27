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    Події в Україні

    Ракетний обстріл Кременчука. Рятувальники повідомили деталі

    Унаслідок ракетного обстрілу зайнявся торговельний центр у Кременчуці - Ракетний обстріл Кременчука. Рятувальники повідомили деталі
    Унаслідок ракетного обстрілу зайнявся торговельний центр у Кременчуці
    фото: ДСНС

    До гасіння залучено 115 осіб та 20 одиниць техніки ДСНС

    27 червня о 15:50 у місті Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з послідуючим горінням. На місці працюють рятувальники, повідомили в ДСНС.

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    Ракетний обстріл Кременчука. Рятувальники повідомили деталі
    Ракетний обстріл Кременчука. Рятувальники повідомили деталі
    Ракетний обстріл Кременчука. Рятувальники повідомили деталі
    Ракетний обстріл Кременчука. Рятувальники повідомили деталі
    Ракетний обстріл Кременчука. Рятувальники повідомили деталі
    Ракетний обстріл Кременчука. Рятувальники повідомили деталі
    Ракетний обстріл Кременчука. Рятувальники повідомили деталі
    Ракетний обстріл Кременчука. Рятувальники повідомили деталі
    фото: ДСНС

    Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 кв. м. Загинуло дві особи та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється).

    До місця пожежі слідує пожежний потяг «Укрзалізниці» та мобільна оперативна група апарату ДСНС.

    Як повідомлялося, сьогодні окупанти завдали ракетних ударів по місту Кременчук Полтавської області. Звуки вибухів також чули у самому обласному центрі.

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    Теги: росія Полтава окупанти війна Україна окупація Кременчук #stoprussia
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    Ракетний обстріл Кременчука. Рятувальники повідомили деталі