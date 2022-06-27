Ракетний обстріл Кременчука. Рятувальники повідомили деталі

До гасіння залучено 115 осіб та 20 одиниць техніки ДСНС

27 червня о 15:50 у місті Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з послідуючим горінням. На місці працюють рятувальники, повідомили в ДСНС.

Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 кв. м. Загинуло дві особи та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється).

До місця пожежі слідує пожежний потяг «Укрзалізниці» та мобільна оперативна група апарату ДСНС.

Як повідомлялося, сьогодні окупанти завдали ракетних ударів по місту Кременчук Полтавської області. Звуки вибухів також чули у самому обласному центрі.