Масована ракетна атака: з’явилася карта обстрілів України за вихідні

Протягом 25-26 червня російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, що стало одним із крупніших і найбільш скоординованих авіаударів за останні тижні. The New York Times опублікувало карту обстрілів, на якій показано з яких напрямків і куди було завдано ударів цими вихідними.

За даними розвідки, шість російських ударних бомбардувальників Ту-22М3 злетіли з аеродрому Шайківка в Калузької області Росії, пролетіли над Смоленськом, а потім увійшли до повітряного простору Білорусі.

Коли літаки опинилися приблизно за 30 миль від кордону з Україною, вони випустили не менше 12 крилатих ракет, перш ніж повернутися в повітряний простір Росії.

У неділю російські війська здійснили перший напад на українську столицю за останні кілька тижнів. Представник командування ВПС України заявив, що ракети великої дальності були випущені з літаків, що летіли над Каспійським морем, яке знаходиться більш ніж за 1,4 км на південний схід від Києва.

Нагадаємо, в суботу окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів.

По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці, який є батьком врятованої дівчинки.

Вчоар двома ракетами рашисти вдарили по Черкаській області.