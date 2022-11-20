Ранок неділі почався із масштабної повітряної тривоги (карта)

Українців просять перебувати в укриттях

Повітряну тривогу у всіх регіонах України оголошено у неділю, 20 листопада. Сирени почали лунати в областях та Києві близько 9:20.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українців просять перебувати в укриттях.

Нагадаємо, розпочалася двісті сімдесята доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

Будь ласка, читайте текст після реклами