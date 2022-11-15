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Тривога в Україні: у Сумах чутні вибухи, ракети летять в напрямку столиці 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Тривога в Україні: у Сумах чутні вибухи, ракети летять в напрямку столиці 
По всіх областях пролунали сирени 
фото з відкритих джерел

Очевидці повідомляють про роботу ППО на Сумщині та Одещині 

Пообіді 15 листопада на всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Як стало відомо, рашисти запустили десятки ракет із Чорного моря та Астрахані/Волгодонська.

Тим часом мешканці Сумщини повідомили про роботу протиповітряної оборони в області. За поки непідтвердженою інформацією, збита російська ракета.

Також вибухи, імовірно, теж ППО, пролунали на Одещині.

Журналіст Андрій Цаплієнко пише, що над Конотопом помітили кілька ракет, спрямованих у бік столиці. Також ракети помітили над Харковом. 

Теги: ракета рашисти Сумщина Одещина

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