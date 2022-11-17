В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (оновлено)

Ймовірність запуску ракет з Каспійського напрямку та Чорного моря

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірність запуску ракет стратегічною авіацією з Каспійського напрямку та Чорного моря.

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Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 «Шахідів» збито всі.

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До слова, триває 267-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.