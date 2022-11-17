Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (оновлено)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (оновлено)
Ймовірність запуску ракет з Каспійського напрямку та Чорного моря
фото ілюстративне

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірність запуску ракет стратегічною авіацією з Каспійського напрямку та Чорного моря.

Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (оновлено) фото 1

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 «Шахідів» збито всі. 

До слова, триває 267-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

Теги: росія окупанти війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія продовжує здійснювати ракетні обстріли проти українців
Ракетний терор. Куди Росія буде стріляти далі?
Вчора, 20:14
Україна хоче долучитися до розслідування падіння ракети у Польщі
Зеленський переконаний, що у Польщі впала ракета РФ. Вимагає участі у розслідуванні
Вчора, 19:21
Зеленський подякував країнам за підтримку
Створення ракетного щита: Україна звернулась до двох країн за допомогою
Сьогодні, 02:17

Події в Україні

Нічна атака на Нікополь: тисячі людей без світла та води (фото)
Нічна атака на Нікополь: тисячі людей без світла та води (фото)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (оновлено)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (оновлено)
Головне за ніч: заклики до переговорів із Росією та наступ рашистів на Запоріжжі
Головне за ніч: заклики до переговорів із Росією та наступ рашистів на Запоріжжі
У Каховці окупанти мінують об’єкти інфраструктури
У Каховці окупанти мінують об’єкти інфраструктури
Україна підірвала деякі мости на кордоні з Білоруссю – Арестович
Україна підірвала деякі мости на кордоні з Білоруссю – Арестович
Стало відомо, скільки «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі
Стало відомо, скільки «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Китай відреагував на ракетний удар по Польщі
141K
Падіння ракети у Польщі: Столтенберг назвав винних
133K
«Я маю поважати заяву Росії». Ердоган відреагував на падіння ракети у Польщі
120K
Україна просить доступу до місця падіння ракет у Польщі. Дуда відреагував 
110K
Звідки Росія бере іранські дрони? Таджицький політик розкрив таємницю Путіна
31K
Падіння ракети на території Польщі: реакція лідерів країн та всі версії

Новини

ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту