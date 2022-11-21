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«Рашисти невдало покурили». Поблизу Мелітополя ліквідовано ворожу військову базу

Альона Боженко
glavcom.ua
«Рашисти невдало покурили». Поблизу Мелітополя ліквідовано ворожу військову базу
Чергова ворожа база ліквідована у Веселому під Мелітополем
фото ілюстративне

За інформацією мера, на базі проживав особовий склад росіян, а поруч з нею дислокувалася їхня військова техніка

У Мелітопольському районі Запорізької області вибухом зруйновано чергову військову базу окупантів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

«Вчора ввечері у тимчасово окупованому селищі Веселому ворогу точно було не весело - зафіксовано 3 потужні вибухи. За уточненою інформацією рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств. В офісній будівлі проживав особовий склад, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів», – написав він.

При цьому він вказав, що місцеві жителі повідомили про суттєві руйнування.

«Рашисти невдало покурили». Поблизу Мелітополя ліквідовано ворожу військову базу фото 1

Зазначимо, 15 листопада у місті Мелітополь ЗСУ знищили штаб одного з ворожих підрозділів. Крім того, у результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 «Град» і зенітний ракетний комплекс С-300. Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.

Нагадаємо, триває 271-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області.

Теги: рашисти військові ворог Мелітополь

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