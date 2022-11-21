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Стало відомо, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили на Луганщині

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили на Луганщині
Рашисти намагатимуться вийти на адмінкордон Луганської області
фото з відкритих джерел

Українська армія володіє ініціативою у боях на Луганщині

В Луганській області українські військові звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів. Також у регіоні на лінії фронту ініціатива багато в чому на боці бійців ЗСУ. Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Він зазначив, що РФ після провалу стратегічних планів у війні проти України зі спробою взяти Київ та поразок на кількох головних напрямках – зокрема, на Харківському, Лиманському та Херсонському – хоче хоч десь, на тактичному рівні, здобути перемогу. Зокрема, знову спробувати вийти на адмінкордон Луганської області.

«Оскільки впродовж усієї війни та навіть раніше одним із наративів російської пропаганди звучало «звільнення народу Донбасу», невідомого нікому раніше, то зрозуміло, що вони хочуть вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. І, отже, якби вони вийшли на ці кордони, вони б і далі захотіли захопити повністю Запорізьку область», – каже Череватий.

Також прес-офіцер звернув увагу, що окупанти, маючи великі сили на східному фронті, на Донбасі, понад чотири місяці не можуть прорвати оборону навіть у районі Бахмута та Авдіївки.

«Звичайно, що це вимагає зосередження наших зусиль. Більше того, в Луганській області ворог вже зазнає поразку. Вже 12 населених пунктів під українським прапором. І багато в чому там ініціатива за нами», – розповів спікер.

Раніше стало відомо, чи потрапляла зброя з України до рук злочинців.

Як відомо, триває 271 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

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Теги: деокупація Україна росія Луганщина війна

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