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Зеленський розповів, на яких напрямах фронту ЗСУ просуваються вперед

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський розповів, на яких напрямах фронту ЗСУ просуваються вперед
ЗСУ прораховано знищують потенціал окупантів
фото з відкритих джерел

У Луганській області Збройні сили України просуваються з боями

Українські військові ведуть найважчі бої у Донецькій області, хоча в останній день інтенсивність атак дещо знизилася. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

«Найбільш жорсткі бої, як і раніше, в Донецькій області. Хоча атаки цієї доби менші – через погіршення погоди, кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно великою», – зазначив Зеленський.

За його словами, у Луганській області ЗСУ потроху і з боями просуваються. Зранку на сході зафіксовано майже 400 обстрілів.

«Південь – тримаємо оборону, послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупантів. Дякую кожному та кожній, хто тримає позиції та хто допомагає нашим силам оборони», – додав глава держави.

Як відомо, триває 271 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

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Теги: росія ЗСУ Луганщина війна Володимир Зеленський контрнаступ

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