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  4. Рашисти обстріляли депо харківського метрополітену: є постраждалі (фото)
рус
    Події в Україні

    Рашисти обстріляли депо харківського метрополітену: є постраждалі (фото)

    Окупанти обстріляли Харківський метрополітен - Рашисти обстріляли депо харківського метрополітену: є постраждалі (фото)
    Окупанти обстріляли Харківський метрополітен
    фото: поліція Харківської області

    В результаті вибуху травми отримав 61-річний чоловік

    Російські війська вчора, 20 червня, обстріляли депо харківського метрополітену. В результаті події постраждав один співробітник. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

    «20 червня близько 23:55 внаслідок ворожого обстрілу зазнала руйнувань одна з будівель харківського метрополітену. Пошкоджено дах, частково зруйновані стіни, вибиті віконні рами. Вибуховою хвилею пошкоджена стіна навпроти виходу з депо. Частково зруйновані вагони», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що в результаті вибуху травми отримав 61-річний чоловік. З тілесними ушкодженнями його доставили до лікарні.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

    Харківська міськрада повідомляє, що у депо на момент вибуху стояло кілька поїздів.

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    Рашисти обстріляли депо харківського метрополітену: є постраждалі (фото)
    Рашисти обстріляли депо харківського метрополітену: є постраждалі (фото)
    Рашисти обстріляли депо харківського метрополітену: є постраждалі (фото)
    Рашисти обстріляли депо харківського метрополітену: є постраждалі (фото)
    фото: поліція Харківської області

    Нагадаємо, сьогодні вдень Харків вчергове опинився під російським артобстрілом. Через вибухи у деяких районах Харкова виникли перебої зі світлом, водою та зв'язком. За даними журналістів, у промисловій зоні на сході Харкова спалахнула пожежа. Внаслідок обстрілів постраждали сім цивільних громадян.

    Під час денних «прильотів» по населеному пункту на півночі Харкова загинула дитина.

    Теги: Харків росія окупанти метро війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли депо харківського метрополітену: є постраждалі (фото)