Рашисти обстріляли депо харківського метрополітену: є постраждалі (фото)

Російські війська вчора, 20 червня, обстріляли депо харківського метрополітену. В результаті події постраждав один співробітник. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«20 червня близько 23:55 внаслідок ворожого обстрілу зазнала руйнувань одна з будівель харківського метрополітену. Пошкоджено дах, частково зруйновані стіни, вибиті віконні рами. Вибуховою хвилею пошкоджена стіна навпроти виходу з депо. Частково зруйновані вагони», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті вибуху травми отримав 61-річний чоловік. З тілесними ушкодженнями його доставили до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Харківська міськрада повідомляє, що у депо на момент вибуху стояло кілька поїздів.

Нагадаємо, сьогодні вдень Харків вчергове опинився під російським артобстрілом. Через вибухи у деяких районах Харкова виникли перебої зі світлом, водою та зв'язком. За даними журналістів, у промисловій зоні на сході Харкова спалахнула пожежа. Внаслідок обстрілів постраждали сім цивільних громадян.

Під час денних «прильотів» по населеному пункту на півночі Харкова загинула дитина.