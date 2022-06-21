  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Харківщина: внаслідок обстрілів загинула дитина
рус
    Події в Україні

    Харківщина: внаслідок обстрілів загинула дитина

    Противник знову атакує житлові райони Харкова - Харківщина: внаслідок обстрілів загинула дитина
    Противник знову атакує житлові райони Харкова
    фото з відкритих джерел

    У Харкові постраждали сім цивільних

    Російські війська вкотре атакували житлові райони Харкова. Внаслідок обстрілів постраждали сім цивільних громадян. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

    Рашисти обстріляли Індустріальний район. За попередніми даними – сім постраждалих цивільних. Дані оновлюються.

    «Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення... Просимо харків’ян бути максимально обережними, без необхідності не перебувайте на вулицях – зараз це вкрай небезпечно», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, радник голови Харківської облради Наталія Попова пише, що під час сьогоднішнього обстрілу Харкова загинула дитина.

    «Під час денних «прильотів» по населеному пункту на півночі Харкова загинула дитина», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні вдень Харків вчергове опинився під російським артобстрілом. Через вибухи у деяких районах Харкова виникли перебої зі світлом, водою та зв'язком. За даними журналістів, у промисловій зоні на сході Харкова спалахнула пожежа.

    Раніше окупанти вдарили по Харкову ракетою, яка обдурює ППО.

    До слова, триває 118-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти не припиняють штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Ворог також веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

    Читайте також:


    Теги: Харків росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Харківщина: внаслідок обстрілів загинула дитина