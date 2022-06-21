Харківщина: внаслідок обстрілів загинула дитина

У Харкові постраждали сім цивільних

Російські війська вкотре атакували житлові райони Харкова. Внаслідок обстрілів постраждали сім цивільних громадян. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

Рашисти обстріляли Індустріальний район. За попередніми даними – сім постраждалих цивільних. Дані оновлюються.

«Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення... Просимо харків’ян бути максимально обережними, без необхідності не перебувайте на вулицях – зараз це вкрай небезпечно», – йдеться в повідомленні.

Крім того, радник голови Харківської облради Наталія Попова пише, що під час сьогоднішнього обстрілу Харкова загинула дитина.

«Під час денних «прильотів» по населеному пункту на півночі Харкова загинула дитина», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень Харків вчергове опинився під російським артобстрілом. Через вибухи у деяких районах Харкова виникли перебої зі світлом, водою та зв'язком. За даними журналістів, у промисловій зоні на сході Харкова спалахнула пожежа.

Раніше окупанти вдарили по Харкову ракетою, яка обдурює ППО.

До слова, триває 118-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти не припиняють штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Ворог також веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.



