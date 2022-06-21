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  4. Рашисти атакували Харків: у місті перебої зі світлом та зв'язком
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    Події в Україні

    Рашисти атакували Харків: у місті перебої зі світлом та зв'язком

    Рашисти атакували Харків: у місті перебої зі світлом та зв'язком
    фото з відкритих джерл

    У промисловій зоні на сході Харкова спалахнула пожежа

    Сьогодні вдень у Харкові пролунали обстріли. Місто вчергове опинилося під російським артобстрілом. Про це повідомляє «Суспільне Харків».

    Через вибухи у деяких районах Харкова виникли перебої зі світлом, водою та зв'язком. За даними журналістів, у промисловій зоні на сході Харкова спалахнула пожежа.

    Як повідомлялося, близько 23 години 20 червня в Харкові пролунали потужні вибухи. Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена о 23:06. Відразу після цього сталися вибухи. В одному з районів Харкова розпочалася пожежа після «прильотів».

    Раніше окупанти вдарили по Харкову ракетою, яка обдурює ППО.

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    Теги: Харків пожежа росія окупанти війна обстріл Україна місто окупація #stoprussia
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    Рашисти атакували Харків: у місті перебої зі світлом та зв'язком