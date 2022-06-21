Рашисти атакували Харків: у місті перебої зі світлом та зв'язком

У промисловій зоні на сході Харкова спалахнула пожежа

Сьогодні вдень у Харкові пролунали обстріли. Місто вчергове опинилося під російським артобстрілом. Про це повідомляє «Суспільне Харків».

Через вибухи у деяких районах Харкова виникли перебої зі світлом, водою та зв'язком. За даними журналістів, у промисловій зоні на сході Харкова спалахнула пожежа.

Як повідомлялося, близько 23 години 20 червня в Харкові пролунали потужні вибухи. Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена о 23:06. Відразу після цього сталися вибухи. В одному з районів Харкова розпочалася пожежа після «прильотів».

Раніше окупанти вдарили по Харкову ракетою, яка обдурює ППО.