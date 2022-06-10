Рашисти обстріляли з авіації населені пункти Донеччини

Із літака окупанти обстріляли Мар’їнку та Красногорівку

Російські війська продовжують обстрілювати території України. Зокрема, російські загарбники завдали низки авіаційних ударів по населених пунктах Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ворог завдав авіаційних ударів із застосуванням літаків Су-25 неподалік Мар’їнки і Красногорівки та вертольотів Ка-52 поблизу Новобахмутівки і Мі-8 у районі Олександрополя. На Новопавлівському напрямку противник посилив угруповання своїх військ», – йдеться в повідомленні.

Також окупанти здійснили обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Невельське, Мар’їнка, Оріхів, Опитне та Новобахмутівка.

Нагадаємо, триває 107-ма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує спроби встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та готується до наступу у районі Слов’янська.

Головне управління розвідки України заявляє про настання дефіциту високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, армія Російської Федерації з початку повномасштабної війни втратила 31 900 військових.



