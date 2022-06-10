Ракетні обстріли по Україні зменшилися. Розвідка назвала причину

На одну українську артилерійську одиницю припадає 10-15 російських гармат

Головне управління розвідки України заявляє про настання дефіциту високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України. Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у розмові з кореспондентом британського видання The Guardian.

«Ми помітили, що Росія здійснює набагато менше ракетних обстрілів і використовує ракети Х-22. Це старі радянські ракети виробництва 1970-х років. Це свідчить про те, що в Росії закінчуються високоточні ракети, – зазначив Скібіцький.

Проте, російські економічні ресурси дозволять країні-окупанту продовжувати війну нинішніми темпами ще протягом року. «Кремлівське керівництво можливо буде намагатися заморозити війну на певний період часу, щоб переконати Захід скасувати санкції, але потім продовжити агресію. Їхня мета – вся Україна і не тільки», – заявив представник розвідки.

Він також наголосив на необхідності постачання Україні Заходом реактивних систем великої дальності для успішного протистояння російській артилерії.

«Зараз це артилерійська війна. На одну українську артилерійську одиницю припадає 10-15 російських гармат. Тому тепер усе залежить від того, яке озброєння нам надають західні партнери», – зазначив Скібіцький.

Нагадаємо, літак ЗСУ збив ворожу ракету у небі над Сумщиною.

До слова, триває 107-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.Найскладніша ситуація на Донецькому напрямку, де окупанти продовжують вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдають ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах.





Читайте також: