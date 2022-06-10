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    Події в Україні

    Найбільших втрат окупанти зазнали на Харківщині: оновлені дані Генштабу

    За добу українські військові знищили 17 од. автомобільної техніки та автоцистерн&nbsp; - Найбільших втрат окупанти зазнали на Харківщині: оновлені дані Генштабу
    За добу українські військові знищили 17 од. автомобільної техніки та автоцистерн 
    фото: Генштаб ЗСУ

    ЗСУ знищили купа техніки та 200 рашистів за добу

    Збройні сили України продовжують відбивати ворожі атаки і завдавати ворогу колосальних втрат. За минулу добу воїни ліквідували 200 окупантів та 11 танків. Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.06 орієнтовно склали:

    • особового складу - близько 31900 (+200) осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 1409 (+11) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12) од,
    • артилерійських систем – 712 (+1) од,
    • РСЗВ – 222 (+9) од,
    • засоби ППО – 97 (+1) од,
    • літаків – 212 (+0) од,
    • гелікоптерів – 178 (+0) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 572 (+10),
    • крилаті ракети – 125 (+0),
    • кораблі /катери – 13 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17) од,
    • спеціальна техніка – 54 (+1).

    Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.

    Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій.

    Нагадаємо, триває 107-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.Найскладніша ситуація на Донецькому напрямку, де окупанти продовжують вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдають ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Найбільших втрат окупанти зазнали на Харківщині: оновлені дані Генштабу