Найбільших втрат окупанти зазнали на Харківщині: оновлені дані Генштабу
ЗСУ знищили купа техніки та 200 рашистів за добу
Збройні сили України продовжують відбивати ворожі атаки і завдавати ворогу колосальних втрат. За минулу добу воїни ліквідували 200 окупантів та 11 танків. Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 31900 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1409 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12) од,
- артилерійських систем – 712 (+1) од,
- РСЗВ – 222 (+9) од,
- засоби ППО – 97 (+1) од,
- літаків – 212 (+0) од,
- гелікоптерів – 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 572 (+10),
- крилаті ракети – 125 (+0),
- кораблі /катери – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17) од,
- спеціальна техніка – 54 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.
Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій.
Нагадаємо, триває 107-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.Найскладніша ситуація на Донецькому напрямку, де окупанти продовжують вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдають ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах.
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