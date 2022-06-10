Найбільших втрат окупанти зазнали на Харківщині: оновлені дані Генштабу

За добу українські військові знищили 17 од. автомобільної техніки та автоцистерн

ЗСУ знищили купа техніки та 200 рашистів за добу

Збройні сили України продовжують відбивати ворожі атаки і завдавати ворогу колосальних втрат. За минулу добу воїни ліквідували 200 окупантів та 11 танків. Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 31900 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1409 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12) од,

артилерійських систем – 712 (+1) од,

РСЗВ – 222 (+9) од,

засоби ППО – 97 (+1) од,

літаків – 212 (+0) од,

гелікоптерів – 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 572 (+10),

крилаті ракети – 125 (+0),

кораблі /катери – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17) од,

спеціальна техніка – 54 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій.

Нагадаємо, триває 107-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.Найскладніша ситуація на Донецькому напрямку, де окупанти продовжують вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдають ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах.