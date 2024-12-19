Справа про хабар полковнику СБУ: фігурант намагався із СІЗО замовити вбивство свідка

Співробітники СБУ завчасно викрили плани фігуранта, задокументували його незаконну діяльність і заблокували її на етапі підготовки до замовного вбивства

СБУ запобігла замовному вбивству ключового свідка у справі про хабар офіцеру Головного слідчого управління СБУ. Про це повідомили в Службі безпеки України.

В СБУ нагадали, що навесні 2024 року група рейдерів запропонувала українському спецслужбісту 1 млн. Намагаючись підкупити посадовця, ділки сподівалися на його допомогу у рейдерському захопленні видобувної компанії на Вінниччині. Про отриману «пропозицію» полковник української спецслужби одразу доповів своєму керівництву, після чого фігурантів затримали.

«Перебуваючи у слідчому ізоляторі, організатор злочинної групи спланував вбивство головного свідка у цій справі. У такий спосіб він намагався уникнути покарання в суді», – повідомили в СБУ.

Зазначається, що для вчинення злочину фігурант розпочав підшукувати кілера. Для цього він звернувся по допомогу до арештованих кримінальників, які перебували разом з ним у СІЗО і мали відповідні зв’язки на волі.

Зокрема рейдер пообіцяв надати потенційному виконавцю вбивства всю персональну інформацію про свідка, зокрема адресу його проживання та маршрути руху. Після вчинення злочину замовник гарантував заплатити кілеру $50 тис.

«Співробітники СБУ завчасно викрили плани фігуранта, задокументували його незаконну діяльність і заблокували її на етапі підготовки до замовного вбивства», – йдеться в повідомленні СБУ.

Наразі рейдеру повідомлено про нову підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, пп. 8, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (підготовка до вчинення замовного вбивства). Раніше його дії було кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

У СБУ додали, що за новими фактами зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього очільника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України.

За результатами проведеного моніторингу способу життя колишнього посадовця, членів його сім’ї і знайомої особи виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про незаконне збагачення на понад 27,7 млн грн.