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Епізод із хабарем. НАБУ зареєструвало нове кримінальне провадження, де фігурує Крупа

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Епізод із хабарем. НАБУ зареєструвало нове кримінальне провадження, де фігурує Крупа
Підозрювана голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під арештом другий місяць
фото з відкритих джерел

Справу було відкрито 20 листопада

Національне антикорупційне бюро перевіряє причетність головного лікаря Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, підозрюваної у незаконному збагаченні, до одержання неправомірної вигоди. Цю інформацію повідомив прокурор під час засідання у Вищому антикорупційному суді 28 листопада, повідомляє «Главком».

За словами прокурора, 20 листопада НАБУ зареєструвало нове кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу). Підставою послужила службова записка детектива, у якій зазначено, що у службовому кабінеті Крупи 3 жовтня 2024 року правоохоронці виявили велику кількість готівки. Крім цього, того ж дня слідство знайшло у квартирі голови МСЕК медичні документи інших осіб і направлення на МСЕК з метою встановлення групи інвалідності.

«Це дало підстави припустити, що джерелом походження  коштів та інших активів, які перевищують законні доходи підозрюваної Крупи, могла бути неправомірна вигода, яку вона отримала у змові з невстановленими особами з числа інших членів хмельницької медико-соціальної експертної комісії та територіальних МСЕК Хмельницької області за надання позитивних висновків зі встановлення групи інвалідності», – сказано у висновку детектива НАБУ, який зацитував прокурор.

«Хабарний» епізод слідство приєднало до справи про незаконне збагачення, у якій на початку жовтня 2024 року Тетяні Крупі  було оголошено підозру.

Додамо, що покарання за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу передбачено у вигляді позбавленням волі від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Як повідомляв «Главком», антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував низку майна у кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Зокрема, під арештом опинилася готівка у розмірі $93 тис. і 2 тис. євро. Ці гроші було відшукано у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи 3 жовтня цього року. Дозвіл на обшук надав слідчий суддя Вінницького міського суду 17 вересня.

Також суд наклав арешт на інше майно, вилучене на робочому місці голови МСЕК Хмельниччини:

  • документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків;
  • дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням (браслет та дві сережки);
  • ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10;
  • роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

Крім цього, Феміда арештувала $3,17 млн, 140,2 тис. євро і 1,27 млн грн, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Іще серед арештованого – договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи, технічна документація на земельні ділянки чоловіка голови МСЕК Володимира Крупи, брендовий годинник Rolex SA - Geneve Suisse і сережки марки Dior joaillerie, а також чорнові записи, медична документація, банківські картки.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. 21 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупійного суду залишила під вартою підозрювану, але зменшила розмір застави до 300 млн грн. 28 листопада Вищий антикорупційний суд також залишив у силі арешт Крупи. При цьому Феміда переглянула розмір застави і зменшила до 280 млн грн.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. 

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Теги: МСЕК Хмельниччина корупція в Україні війна гроші Вищий антикорупційний суд

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