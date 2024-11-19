Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

НАЗК виявило в експосадовця СБУ ознаки незаконного збагачення на майже 28 млн грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
НАЗК виявило в експосадовця СБУ ознаки незаконного збагачення на майже 28 млн грн
Під час моніторингу способу життя колишнього посадовця СБУ було виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення
фото з відкритих джерел

За словами правоохоронців, ні посадовець, ні члени його сім’ї та пов’язані особи не мали достатніх статків для набуття активів

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього очільника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

За результатами проведеного моніторингу способу життя колишнього посадовця, членів його сім’ї і знайомої особи виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про незаконне збагачення на понад 27,7 млн грн. 

НАЗК встановило, що посадовець, члени його сім’ї та знайома набули у власність необґрунтовані активи, а саме:

  • вилучену правоохоронним органом готівку у $70 тис. та 40 тис. євро; 
  • квартиру в Києві вартістю понад 4,4 млн грн, зареєстровану на пов’язану особу; 
  • автомобіль Mitsubishi I200, 2019 р.в., вартістю 860 тис. грн;
  • автомобіль Toyota RAV-4 Hybrid, 2021 р.в. вартістю понад 1,1 млн грн;
  • автомобіль Jeep Grand Cherokee, 2011 р.в., вартістю 500 тис. грн;
  • автомобіль Volvo XC90, 2021 р.в. вартістю понад 1,6 млн грн;
  • автомобіль Tesla Model X, 2018 р.в. вартістю 500 тис. грн;
  • п'ять об’єктів нерухомого майна, чотири з яких розташовані в Печерському районі міста Києва на загальну суму понад 13,8 млн грн; 
  • кілька земельних ділянок в Запорізькій і Київській областях на загальну суму 235 тис. грн. 

Зазначається, що ні посадовець, ні члени його сім’ї, ні близькі та пов’язані особи не мали достатніх статків для набуття у власність цих активів.

«Також з 2021 по 2022 роки на банківські рахунки сина підозрюваного було зараховано понад 1,1 млн грн, з яких внесено готівкою – понад 842 тис. грн, походження яких невідоме, адже не підтверджується офіційно отриманими доходами», – йдеться в повідомленні.

За результатами моніторингу способу життя Нацагентство скерувало матеріали стосовно експосадовця до Офісу генерального прокурора для проведення досудового розслідування з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.

«У квітні 2024 року Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ викрили незаконну діяльність ексочільника господарського підрозділу Служби і задокументували цей злочин у співпраці з Національним антикорупційним бюро України та Офісом генерального прокурора. Після цього СБУ звернулася до НАЗК щодо перевірки фактів незаконного збагачення колишнього співробітника. І в процесі цієї перевірки спецслужба надавала всю необхідну допомогу. Нагадаємо, що за матеріалами СБУ експосадовець та його спільник-експідлеглий уже отримали підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 191 та ст. 114-1. До того вони обидва були звільнені із займаних посад за ініціативою Голови СБУ Василя Малюка у рамках очищення лав спецслужби. Наразі досудове розслідування триває, здійснюються комплексні заходи для притягнення усіх винних до відповідальності», – зазначає пресслужба СБУ.

До слова, працівники ДБР повідомили про підозру у недбалому ставлені до служби одному з екскерівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України.

Читайте також:

Теги: СБУ корупція в Україні НАЗК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова обласної медично-соціальної експертної комісії Юрій Веклинець добровільно пішов з посади
Голові МСЕК Закарпаття, який звільнився в розпал «інвалідного» скандалу, буде оголошено підозру
24 жовтня, 14:29
На Одещині поліцейські спільно з СБУ затримали групу молодиків
Підпалювали об’єкти «Укрзалізниці»: на Одещині правоохоронці затримали групу молодиків
21 жовтня, 14:09
Клінічну лікарню імені князя Лева часто називають першою в історії Львова міською клінічною лікарнею
У львівській лікарні, де на корупції спіймали лікарку, було звільнено керівництво
27 жовтня, 15:18
У Харкові затримано вченого, який допомагав окупантам покращувати «Шахеди»
У Харкові затримано вченого, який допомагав окупантам покращувати «Шахеди»
30 жовтня, 13:35
Новий законопроєкт про угоди зі слідством відповідає міжнародним зобов’язанням України
Рада прийняла в цілому законопроєкт про угоди корупціонерів зі слідством
29 жовтня, 14:51
Олександра Візіра з енергетичними справами родини Тетяни Крупи тісно пов’язують й спільна власність активів й одразу кілька осіб – офіційних представників їх компаній
Названо ще одного впливового партнера викритої на корупції керівниці МСЕК Крупи
29 жовтня, 14:20
Захист підозрюваного хотів оскаржити рішення ВАКС від 7 травня цього року, відповідно до якого Сенниченка заочно відправили під варту
Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові Фонду держмайна
30 жовтня, 18:26
У всіх випадках прикордонники відмовилися від хабарів
Прикордонники розповіли, скільки разів їх намагалися підкупити за час великої війни
7 листопада, 18:16
Наркобізнес приносив його організаторами до 25 млн грн чистого прибутку
На Одещині онук з дідом організували масштабну контрабанду наркотиків
8 листопада, 19:56

Кримінал

НАЗК виявило в експосадовця СБУ ознаки незаконного збагачення на майже 28 млн грн
НАЗК виявило в експосадовця СБУ ознаки незаконного збагачення на майже 28 млн грн
На Волині поліція відкрила справу про розбещення школярів вчителем
На Волині поліція відкрила справу про розбещення школярів вчителем
Апеляційний суд залишив Сергія Гнезділова під вартою
Апеляційний суд залишив Сергія Гнезділова під вартою
Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК
Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК
У декларації глави Харківської облради виявлено невідповідності на понад 3 млн грн
У декларації глави Харківської облради виявлено невідповідності на понад 3 млн грн
Правоохоронці розслідуватимуть вбивство Фаріон ще рік – матеріали справи
Правоохоронці розслідуватимуть вбивство Фаріон ще рік – матеріали справи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 листопада 2024
27K
США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН
19K
Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат
11K
Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК
6516
Втрати ворога станом на 19 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 05:50
Друга тривога у Києві тривала більше години
Сьогодні, 03:34
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua