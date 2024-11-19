НАЗК виявило в експосадовця СБУ ознаки незаконного збагачення на майже 28 млн грн

Під час моніторингу способу життя колишнього посадовця СБУ було виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення

За словами правоохоронців, ні посадовець, ні члени його сім’ї та пов’язані особи не мали достатніх статків для набуття активів

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього очільника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

За результатами проведеного моніторингу способу життя колишнього посадовця, членів його сім’ї і знайомої особи виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про незаконне збагачення на понад 27,7 млн грн.

НАЗК встановило, що посадовець, члени його сім’ї та знайома набули у власність необґрунтовані активи, а саме:

вилучену правоохоронним органом готівку у $70 тис. та 40 тис. євро;

квартиру в Києві вартістю понад 4,4 млн грн, зареєстровану на пов’язану особу;

автомобіль Mitsubishi I200, 2019 р.в., вартістю 860 тис. грн;

автомобіль Toyota RAV-4 Hybrid, 2021 р.в. вартістю понад 1,1 млн грн;

автомобіль Jeep Grand Cherokee, 2011 р.в., вартістю 500 тис. грн;

автомобіль Volvo XC90, 2021 р.в. вартістю понад 1,6 млн грн;

автомобіль Tesla Model X, 2018 р.в. вартістю 500 тис. грн;

п'ять об’єктів нерухомого майна, чотири з яких розташовані в Печерському районі міста Києва на загальну суму понад 13,8 млн грн;

кілька земельних ділянок в Запорізькій і Київській областях на загальну суму 235 тис. грн.

Зазначається, що ні посадовець, ні члени його сім’ї, ні близькі та пов’язані особи не мали достатніх статків для набуття у власність цих активів.

«Також з 2021 по 2022 роки на банківські рахунки сина підозрюваного було зараховано понад 1,1 млн грн, з яких внесено готівкою – понад 842 тис. грн, походження яких невідоме, адже не підтверджується офіційно отриманими доходами», – йдеться в повідомленні.

За результатами моніторингу способу життя Нацагентство скерувало матеріали стосовно експосадовця до Офісу генерального прокурора для проведення досудового розслідування з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.

«У квітні 2024 року Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ викрили незаконну діяльність ексочільника господарського підрозділу Служби і задокументували цей злочин у співпраці з Національним антикорупційним бюро України та Офісом генерального прокурора. Після цього СБУ звернулася до НАЗК щодо перевірки фактів незаконного збагачення колишнього співробітника. І в процесі цієї перевірки спецслужба надавала всю необхідну допомогу. Нагадаємо, що за матеріалами СБУ експосадовець та його спільник-експідлеглий уже отримали підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 191 та ст. 114-1. До того вони обидва були звільнені із займаних посад за ініціативою Голови СБУ Василя Малюка у рамках очищення лав спецслужби. Наразі досудове розслідування триває, здійснюються комплексні заходи для притягнення усіх винних до відповідальності», – зазначає пресслужба СБУ.

До слова, працівники ДБР повідомили про підозру у недбалому ставлені до служби одному з екскерівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України.