РФ готується до нової хвилі мобілізації: Генштаб повідомив деталі

Для поповнення втрат у Росії заплановано достроковий випуск курсантів з вишів РФ

Російська влада розпочала підготовку до чергової хвилі мобілізації. Вона пройде на початку 2023 року. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зверненні.

«На території Росії тривають підготовчі заходи щодо проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року», – зазначає українське військове командування.

Також у Генштабі додають, що для поповнення втрат у військових підрозділах РФ у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вишів РФ.

«З метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у місті Хрустальний тимчасово окупованої території Луганської області, російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. «Разом з тим, окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка усіх бажаючих виїхати», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, триває 280 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на Бахмутському напрямку продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат.