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Генштаб повідомив, чи є ознаки наступу з Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив, чи є ознаки наступу з Білорусі
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження ворога
фото: Генштаб

За добу окупанти здійснили 20 авіаударів по позиціях наших військ

Триває 280 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на Бахмутському напрямку продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу окупанти завдали два ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту Комишуваха Запорізької області. Здійснили 20 авіаударів по позиціях наших військ, а також по населеному пункту Білогір’я Запорізької області. Крім того обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Херсон.

Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки Білорусь продовжується підготовка окремих підрозділів противника.

На Сіверському напрямку

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Білопілля, Будки і Краснопілля Сумської області.

На Слобожанському напрямку

Противник продовжує утримувати військові підрозділи в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Петро-Іванівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Противник веде оборону. Обстріляв з танків та різнокаліберної артилерії райони населених пунктів Першотравневе, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Дружелюбівка Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Північне, Залізне та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку

Окупанти намагаються покращити тактичне положення. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельске, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Ворог веде оборонні дії. Артилерійського вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку

Ворог також обороняється. Обстріляв райони населених пунктів Загірне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області. Під безпосереднє вогневе ураження потрапило місто Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку

Ворог веде позиційну оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях наших військ. Ворог не припиняє обстрілів передмість та міста Херсон.

З метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів Російської Федерації.

Крім того, на території РФ тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року.

У місті Хрустальний тимчасово окупованої території Луганської області, російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Разом з тим, окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка усіх бажаючих виїхати.

Підтверджено ураження підрозділів противника у Запорізькій області протягом 28-29 листопада цього року. Так, в районі населених пунктів Інженерне, Пологи та Токмак втрати противника склали близько 100 осіб пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Українські ракетники і артилеристи за добу уразили два райони зосередження особового складу і ОВТ противника та важливий об’єкт окупантів.

Як повідомлялося, запас ракет в Росії зменшується, тому вони застосовують старі ракети, вироблені й за часів Радянського Союзу. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький

Теги: Білорусь ворог втрати Макіївка пологи влада озброєння місто Херсон Авдіївка військові Генштаб окупанти Бахмут

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