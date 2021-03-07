Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку у Карпатах

Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101

У високогір’ї Закарпатської області зберігається сніголавинна небезпека третього рівня

У зв’язку із сильними снігопадами у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається сніголавинна небезпека третього рівня. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«За інформацією Укргідрометцентру, 7 березня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – зазначає ДСНС.

У високогір’ї Закарпатської області до сьогодні спостерігається значний приріст снігу та хуртовина. У зв’язку з цим, зберігається сніголавинна небезпека (3 рівень).

З метою попередження небезпечних подій за участю туристів та для оперативного надання допомоги постраждалим у горах, ДСНС наголошує на важливості реєстрації громадянами своїх мандрівок!

Шановні громадяни! Вирушаючи у туристичний похід, дотримуйтесь наступних порад від рятувальників:

обов’язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу, а краще – зареєструйте свою гірську мандрівку на рятувальних постах;

уникайте походів поодинці. Мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи;

переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу. Візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг;

поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди;

обов’язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.

Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!

Нагадаємо, погода в Україні 7 березня буде досить прохолодною: спостерігатиметься мінлива хмарність та поривчастий вітер. Жителям північних областей слід приготуватись до опадів.