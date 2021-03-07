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    Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку у Карпатах

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    Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101 - Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку у Карпатах
    Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101

    У високогір’ї Закарпатської області зберігається сніголавинна небезпека третього рівня

    У зв’язку із сильними снігопадами у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається сніголавинна небезпека третього рівня. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    «За інформацією Укргідрометцентру, 7 березня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – зазначає ДСНС.

    У високогір’ї Закарпатської області до сьогодні спостерігається значний приріст снігу та хуртовина. У зв’язку з цим, зберігається сніголавинна небезпека (3 рівень).

    З метою попередження небезпечних подій за участю туристів та для оперативного надання допомоги постраждалим у горах, ДСНС наголошує на важливості реєстрації громадянами своїх мандрівок!

    Шановні громадяни! Вирушаючи у туристичний похід, дотримуйтесь наступних порад від рятувальників:

    • обов’язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу, а краще – зареєструйте свою гірську мандрівку на рятувальних постах;
    • уникайте походів поодинці. Мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи;
    • переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу. Візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг;
    • поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди;
    • обов’язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.

    Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!

    Нагадаємо, погода в Україні 7 березня буде досить прохолодною: спостерігатиметься мінлива хмарність та поривчастий вітер. Жителям північних областей слід приготуватись до опадів.

    Теги: ДСНС рятувальники Карпати (гори) вітер негода небезпека
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