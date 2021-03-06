Синоптики дали не святковий прогноз погоди на 8 березня

8 березня вночі в західних та північних, вдень у східних та місцями центральних областях невеликий мокрий сніг

Ночі найімовірніше будуть морозними

В Україні у Міжнародний жіночий день, 8 березня, очікується незначне потепління, однак, йтиме мокрий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

«У понеділок в Україні, крім півдня, невеликий мокрий сніг; очікується послаблення вітру та незначне підвищення нічної температури», – повідомили синоптики.

Завтра ж, 7 березня, по Україні без опадів, лише у північній частині ввечері місцями невеликий мокрий сніг, в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, температура вночі 5-11° морозу, вдень 1-6° тепла, на Одещині до 9° тепла. На Київщині завтра без опадів, лише ввечері місцями невеликий мокрий сніг, вдень пориви вітру 15-18 м/с. На дорогах подекуди слизько. Температура вночі 5-8° морозу, вдень 2-4° тепла.

По Україні у вівторок, 9 березня, – без істотних опадів, температура знизиться до попередніх значень, після незначного потепління 8 березня.

На дорогах країни, окрім півдня, місцями ожеледиця.

Нагадаємо, з перших чисел березня 2021 року очікуються потужні магнітні бурі, причому вони будуть далеко не єдиними. Впродовж березня спостерігається підвищена активність Сонця, так що штормити буде весь місяць.

Читайте також: