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    Синоптики дали не святковий прогноз погоди на 8 березня

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    8 березня вночі в західних та північних, вдень у східних та місцями центральних областях невеликий мокрий сніг - Синоптики дали не святковий прогноз погоди на 8 березня

    8 березня вночі в західних та північних, вдень у східних та місцями центральних областях невеликий мокрий сніг

    Ночі найімовірніше будуть морозними

    В Україні у Міжнародний жіночий день, 8 березня, очікується незначне потепління, однак, йтиме мокрий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

    «У понеділок в Україні, крім півдня, невеликий мокрий сніг; очікується послаблення вітру та незначне підвищення нічної температури», – повідомили синоптики.

    Завтра ж, 7 березня, по Україні без опадів, лише у північній частині ввечері місцями невеликий мокрий сніг, в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, температура вночі 5-11° морозу, вдень 1-6° тепла, на Одещині до 9° тепла. На Київщині завтра без опадів, лише ввечері місцями невеликий мокрий сніг, вдень пориви вітру 15-18 м/с. На дорогах подекуди слизько. Температура вночі 5-8° морозу, вдень 2-4° тепла.

    По Україні у вівторок, 9 березня, – без істотних опадів, температура знизиться до попередніх значень, після незначного потепління 8 березня.

    На дорогах країни, окрім півдня, місцями ожеледиця.

    Нагадаємо, з перших чисел березня 2021 року очікуються потужні магнітні бурі, причому вони будуть далеко не єдиними. Впродовж березня спостерігається підвищена активність Сонця, так що штормити буде весь місяць.

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    Теги: 8 березня прогноз погоди снігопад негода
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