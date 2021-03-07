Сильний вітер та сніг: сьогодні в Україні погіршиться погода

По всій Україні очікуються пориви вітру до 15-20 м/с

Жителям північних областей слід приготуватись до опадів

Погода в Україні 7 березня буде досить прохолодною: спостерігатиметься мінлива хмарність та поривчастий вітер.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, зима зі снігом не покине Київську, Житомирську, Сумську та Чернігівську області. Також сніжитиме на Волині та Рівненщині, на решті території – без опадів. На дорогах, крім крайнього півдня, місцями ожеледиця.

Вітер західний і південно-західний, 7-12 м/с, вночі у північно-західних областях, вдень по всій Україні пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, у Карпатах 11-13°, на узбережжі морів 1-4° морозу; вдень 1-6° тепла, на Одещині до 9° тепла.

У Києві 7 березня мінлива хмарність, без опадів, лише ввечері місцями невеликий мокрий сніг.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° тепла.

Зазначимо, на 7 березня в Україні оголошено штормове попередження через сильний вітер.

Нагадаємо, синоптики дали не святковий прогноз погоди на 8 березня.

За словами заступника директора Укргідрометцентру Анатолія Прокопенка, температура в першому місяці весни виявиться близькою до норми багаторічних спостережень.

Як прогнозують народні синоптики, весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня.