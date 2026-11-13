Росія пошкодила 10 енергооб'єктів ДТЕК на Київщині за тиждень

Енергетики повернули електропостачання понад 203 тисячам родин

Протягом останнього тижня російські війська пошкодили 10 енергетичних об'єктів компанії ДТЕК у Київській області. Попри масштабні відновлювальні роботи, ситуація з електропостачанням у регіоні залишається складною через пошкодження мереж та додаткове навантаження на енергосистему. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

За інформацією компанії, після російських атак енергетикам знадобилося чотири доби, щоб відновити електропостачання для понад 203 тисяч родин.

Щодня до ліквідації наслідків обстрілів та ремонту пошкодженої інфраструктури залучають понад 200 аварійно-відновлювальних бригад.

Водночас у ДТЕК пояснили, що причиною тривалих відключень є пошкодження не лише місцевих розподільчих мереж, а й високовольтної інфраструктури НЕК «Укренерго».

Саме високовольтними лініями електроенергія надходить до Київської області. Через російські удари по цих об'єктах виникають обмеження в її передачі, що змушує диспетчерів застосовувати екстрені та стабілізаційні відключення.

У компанії також звернули увагу на додаткову проблему, яка виникає після відновлення електропостачання.

Коли світло повертається до осель, значна кількість споживачів одночасно вмикає потужні електроприлади, зокрема бойлери, обігрівачі та іншу побутову техніку. Це спричиняє різке збільшення навантаження на мережі, які вже зазнали пошкоджень унаслідок російських атак.

Через перевантаження виникають нові аварії, які потребують додаткових ремонтних робіт. За даними ДТЕК, наразі в Київській області щодня фіксують сотні таких випадків.

Раніше Міністерство енергетики заявило про серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури Києва та області. За словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, через російські атаки на об'єкти генерації та підстанції енергетики змушені застосовувати мережеві обмеження для збереження стабільності енергосистеми.