АЕС знизили потужність генерації через російські атаки: подробиці від Міненерго

Міністерство енергетики заявило про масштабні та системні російські атаки на енергетичну інфраструктуру

Російська терористична армія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України – об’єкти генерації, де виробляється електроенергія, та підстанції, через які вона передається споживачам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Через масштабні та системні російські атаки на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Повернення до номінальних показників відбуватиметься поступово, щойно енергетики відновлять пошкоджені внаслідок обстрілів мережі», – йдеться у повідомленні.

Міністерство наголосило, що станом на ранок через російські атаки знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях. Також аварійні відключення наразі вимушено діють у Харківській області. Причина – пошкодження обладнання внаслідок попередніх атак та зниження рівня напруги у високовольтній мережі.

«У більшості областей України наразі діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості», – додало Міненерго.

Нагадаємо, російська терористична армія завдала понад 20 ударів по енергосистемі за минулу добу. Україна пережила одну з наймасштабніших атак.

До слова, російські терористичні війська під час масованої атаки на Україну спрямували три ударні безпілотники на підстанцію, критично важливу для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції. Такі дії створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи.