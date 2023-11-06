Росія придумала цинічний спосіб, як розікрасти українську землю

Землі в Україні пропонується «розподіляти території між тими, хто безпосередньо брав участь у їхньому «звільненні»

Рашистам хочуть роздати окупанові землі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України

У російській Держдумі запропонували видавати росіянами за участь у війні проти України землю на окупованих територіях нашої країни. Відповідний законопроєкт до російського парламенту подав депутат Олексій Журавльов, передають росЗМІ.

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Йдеться про земельні ділянки в тимчасово окупованих районах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Цинічну ініціативу назвали «східноукраїнським гектаром» – за аналогією з «далекосхідним» та «арктичним» гектарами, які видають росіянам, що переїжджають до малозаселених регіонів РФ. За словами депутата Журавльова, якщо на Далекому Сході та в Арктиці на землю може претендувати кожен житель РФ, то в Україні пропонується «розподіляти території між тими, хто безпосередньо брав участь у їхньому «звільненні».

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Як саме має працювати програма роздачі української землі, поки що не відомо. Однак можна робити припущення щодо цього, орієнтуючись на умови «далекосхідного гектара».

Що відомо про «делекосхідний гектар»?

За цією програмою земля надається за договором безоплатного користування на п'ять років. А за півроку до закінчення цього терміну земельну ділянку можна оформити у власність чи оренду на строк до 49 років. Сім'ям ділянки виділяються із розрахунку «гектар на людину». Використовувати землю дозволяють у будь-яких цілях. Тобто, на ній будують житло, створюють сільгосппідприємства та інші промислові об'єкти.

Нагадаємо, триває 621-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.