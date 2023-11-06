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Росії вдалося налагодити виробництво ракет: які запаси є в окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росії вдалося налагодити виробництво ракет: які запаси є в окупантів
У жовтні росіянам вдалося випустити близько 115 високоточних ракет із дальністю понад 350 км
фото ілюстративне

Минулого року показники ракет у РФ були майже такі самі як цьогоріч

У Росії у запасі наразі приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 км. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає «РБК-Україна».

Запаси РФ, за словами Скібіцького, орієнтовно становлять:

  • 160 «Калібрів»;
  • 160 одиниць Х-101, Х-555 та Х-55 з бойовою частиною;
  • 290 одиниць «Іскандер-М» та «Іскандер-К»;
  • 80 «Кинджалів»;
  • 150 ракет Х-22/Х-32.

Розвідник зазначив, що минулого року показники були майже такі самі – це свідчить про те, що Росії вдалося налагодити виробництво ракет та підтримувати його на достатньому рівні для накопичення запасу.

Зокрема у жовтні росіянам вдалося випустити близько 115 високоточних ракет із дальністю понад 350 км. Зокрема, 20 «Калібрів», близько 40 ракет Х-101 та чотири «Кинджала».

Нагадаємо, триває 621-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: війна окупанти росія ракета

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