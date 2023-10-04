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Росія вивела в Азовське море два носії «Калібрів»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія вивела в Азовське море два носії «Калібрів»
Загальний залп «Калібрів» до восьми ракет
фото ілюстративне

У Чорному морі на бойовому чергуванні – чотири кораблі. Ракетоносії відсутні

Станом на 07:30 4 жовтня, російські загарбники тримаютть на бойовому чергуванні у Азовському морі два ракетоносії. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, обидва є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет», – зазначається у повідомленні.

При цьому додається, що у Чорному морі на бойовому чергуванні – чотири кораблі. Ракетоносії відсутні.

У Середземному морі на бойовому чергуванні РФ тримає один корабель.

Триває 588-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення.

Теги: війна обстріл корабель Азовське море ракета

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