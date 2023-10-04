Контрнаступ ЗСУ: українські сили мають успіх у трьох районах

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 4 жовтня

Триває 588-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 4 жовтня.

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Ворожі удари по Україні

За добу ворог завдав п’ять ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Також РФ завдала чергового удару по Україні, застосувавши крилату ракету «Іскандер-К» та 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною знищено одну крилату ракету «Іскандер-К» та 29 ворожих «Шахеди». Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Сенькове, Синьківка Харківської області; Новоселівське Луганської області, Нове, Колодязі, Іванівка, Ямполівка, Ставки, Веселе, Спірне, Васюківка, Богданівка, Костянтинівка, Кліщіївка, Андріївка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Катеринівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Шахтарське Донецької області; Новодарівка, Роботине, Старомайорське Запорізької області; Миколаївка, Антонівка, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили більше десяти атак противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Ворог здійснив понад десять невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

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На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Успіхи ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області. Також тривають наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, ЗСУ мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та завдано удару по 21 артилерійському засобу противника.