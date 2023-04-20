Росіяни накрили вогнем Гуляйполе: фото руйнувань

Повністю зруйновано приватний житловий будинок

Російські загарбники знову атакували Гуляйполе Запорізької області. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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«Гуляйполе постраждало від ворожого удару. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано приватний житловий будинок», – йдеться в повідомленні.

Інформація щодо загиблих або травмованих не надходила.

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Як повідомлялося, російські окупанти нанесли авіаудари по Оріховому та Гуляйполю Запорізькій області у понеділок, 10 квітня.

Нагадаємо, триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав три ракетні та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу «Шахед-136». 21 із них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.