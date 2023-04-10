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Окупанти обстріляли Оріхове та Гуляйполе Запорізькій області: є руйнування

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Оріхове та Гуляйполе Запорізькій області: є руйнування
Ворог поцілив по території фермерського господарства та підприємства харчової промисловості
фото: Юрій Малашка

За попередньою інформацією, після авіаобстрілу постраждалі серед населення відсутні

Російські військові нанесли авіаудари по Оріховому та Гуляйполю Запорізькій області у понеділок, 10 квітня. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашка.

«Чергова «повітряна тривога» принесла вороже «вітання» для Гуляйполя та Оріхова – по містах нанесено авіаудари. Ворог поцілив по території фермерського господарства та підприємства харчової промисловості. На щастя, інформація щодо загиблих та поранених не надходила», – написав Малашко.

Наслідки авіаудару росіян
Наслідки авіаудару росіян
фото: Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що росіяни вдарили по території хлібозаводу в Оріховому та опублікував фото наслідків.

Наслідки авіаудару росіян
Наслідки авіаудару росіян
фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, що 10 квітня росіяни також обстріляли Донеччину. На Донеччині місто Курахове зазнало ворожих ударів з «Урагану», а під ранок росіяни обстріляли селище Очеретине та місто Авдіївку. 

Триває 411-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.

Теги: обстріл Запорізька область

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