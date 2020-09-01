Росія протягом тижня перекинула на Донбас шість вагонів з боєприпасами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З території РФ продовжують прибувати бойовики - снайпери, розвідники, зв’язківці

Також до з’єднань і частин окупантів доставлено близько 700 тонн пального та шість вагонів з боєприпасами, - речник Міноборони

Росія продовжує постачати на окуповані території Донецької та Луганської областей озброєння, паливно-мастильні матеріали та відправляти найманців. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

«Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ нарощує боєздатність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує постачати на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку та майно військового призначення. Протягом минулого тижня до з’єднань і частин окупантів доставлено близько 700 тонн пального та шість вагонів з боєприпасами», - поінформував речник.

За даними Шаравари, з території РФ продовжують прибувати бойовики, які пройшли спеціальну підготовку в навчальних таборах Південного військового округу за окремими військово-обліковими спеціальностями - снайпери, розвідники, зв’язківці.

Як повідомлялося, за даними розвідки, російські окупанти використовують запроваджений з 27 липня режим припинення вогню на Донбасі для нарощування, зокрема, інженерного обладнання передових позицій.

До слова, окупанти згадали про права людини і хочуть, аби втрутилась ООН.