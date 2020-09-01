Водна блокада Криму. Окупанти згадали про права людини і хочуть, аби втрутилась ООН



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Раніше Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через що йде від Дніпра Північно-Кримський канал.

Росіяни готують додаткову інформацію для ООН з питання доступу кримчан до води

Управління Верховного комісара ООН з прав людини запросило додаткову інформацію про водопостачання окупованого Криму та перекритті України поставок води по Північно-Кримському каналу, повідомила відома сепаратистка, яка нині отримала від окупантів посаду заступника голови комітету Держдуми з міжнародних справ Наталія Поклонська, передає «РИА Новости».

В кінці травня Поклонська направила звернення на ім'я Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з закликів засудити злочинні дії української влади, в односторонньому порядку перекрили постачання прісної води в Крим, і вжити заходів з відновлення подачі води по Північно-Кримському каналу.

«Через три місяці мною отримано офіційну відповідь за підписом директора Управління польових операцій і присутності Верховного комісара ООН з прав людини Жоржетти Ганьон. У листі запропоновано співпрацю в наданні додаткової інформації з питання доступу кримчан до води і ситуації з водопостачанням на півострові», – сказала Поклонська.

Депутат зазначила, що вже підготовила запит до голови Криму Сергію Аксьонову для отримання відомостей, необхідних для подальшого міжнародної взаємодії з організацією, покликаної захищати права людини.

Поклонська також підкреслила, що була приємно здивована реакцією управління Верховного комісара ООН з прав людини на її звернення і визнання міжнародною організацією її статусу як представника жителів півострова в парламенті Росії.

Раніше Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через що йде від Дніпра Північно-Кримський канал.

Однак після возз'єднання Криму з Росією подача води по каналу в республіку була повністю припинена в односторонньому порядку. Питання водопостачання вирішувалося за рахунок водосховищ природного наповнення, які за останній рік істотно обміліли через малу кількість опадів, а також шляхом буріння свердловин і видобутку води з підземних джерел.

У Сімферополі та 39 прилеглих населених пунктів в Сімферопольському і Бахчисарайському районах з 24 серпня почався поетапний режим обмеження водопостачання. Графіки погодинної подачі води розроблені в зв'язку з обмілінням через посуху трьох водосховищ, що живлять місто.

Нагадаємо, що Кремль знову хоче дніпровської води для окупованого Криму.