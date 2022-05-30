Росія розгорнула в окупованому Криму нові ракетні дивізіони

ЗРК С-300 призначено для боротьби з літаками, ракетами на висотах від 25 м до 27 км, та відстанях до 100 км

В акваторії Чорного моря Росія тримає один носій крилатих ракет морського базування типу «Калібр»

Російські загарбники продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 30 травня.

У визначених районах ворог додатково розгорнув до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРК С-300 зі складу 4-ї армії Південного військового округу.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту РФ продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Противник здійснює блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

З метою забезпечення зведеного підрозділу збройних сил РФ, що перебуває на острові Зміїний, відзначено перехід у напрямку острова десантного катера «Дюгонь» та двох протидиверсійних катерів «Раптор».

Як повідомлялося, окупаційна влада Криму планує залучити до бойових дій у війні проти України випускників коледжів.

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