Росія хоче кинути на війну з Україною випускників коледжів у Криму – Денісова

У коледжах перенесли дати складання випускних іспитів, аби встигнути призвати випускників до війська

Окупаційна влада Криму планує залучити до бойових дій у війні проти України випускників коледжів. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Путінська влада у тимчасово окупованому Криму планує використовувати випускників коледжів, як «гарматне м’ясо» на війні проти України», – написала омбудсмен.

За її словами, з 1 квітня до 15 липня 2022 року в Росії та на території тимчасово окупованого Криму оголошено весняний призов до лав російської армії. І як стало відомо, у Севастопольському суднобудівному коледжі на «прохання» воєнного комісара термін складання випускних іспитів було перенесено на початок червня аби встигнути призвати випускників до лав армії РФ. Раніше, за графіком, останнім днем іспитів було 28 червня 2022 року.

«Аналогічна ситуація й в інших навчальних закладах – Севастопольському морському коледжі, Севастопольському професійному художньому коледжі та Севастопольському промислово-технологічну коледжі ім. Маршала інженерних військ А.В.Геловані. У цих закладах освіти також змінюють дату останнього іспиту», – зазначила Денісова.

Вона наголосила, що примусова мобілізація на захоплених Росією територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах.

«Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні», – написала Денісова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованих районах Донецької та Луганської областей чоловіки, яких намагаються примусово відправити на війну в Україну, не хочуть воювати за РФ і масово опираються. Були випадки, коли навіть влаштовували стрілянину.

Додамо, що окупаційні війська Російської Федерації, яким після початку повномасштабного вторгнення вдалося захопити частину Херсонської області, планують провести мобілізацію чоловіків на непідконтрольній Києву території. Росіяни намагаються змусити місцевих співпрацювати з окупаційною владою.

Крім того, Кремль вирішив відправити на війну в Україну військових з Криму, що зрадили присязі у 2014 році.

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