Росія забрала назад «легендарного» полоненого Чмоню (відео)

Рязанцев потрапив у полон ще 1 березня

Під час чергового обміну полоненими Україна повернула Росії «легендарного» бійця Андрія Рязанцева на прізвисько Чмоня. Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

Нагадаємо, що окупант Андрій Рязанцев потрапив у полон ще 1 березня і став справжнім інтернет-мемом. У мережі створювали жартівливі ролики із загарбником і всіляко висміювали його незграбний зовнішній вигляд. Користувачі монтують відео, де фотошоплять його у різні сцени та обставини, повторюють образ та жартують з приводу спроби захопити Україну.

Як відомо, у полон Рязанцев здався разом із 12 побратимами. Було встановлено, що під час мобілізації у так званій «ДНР» освітяни вступили до лав одного з мотострілецьких підрозділів незаконних збройних формувань Росії.

Проте довго воювати на боці окупантів новоспеченим солдатам не судилося, тому вони вирішили здатися ЗСУ. Традиційно загарбників сфотографували і виклали світлини у вільний доступ, де їх і знайшли користувачі TikTok.

Вчора координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 17 на 15.