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    Події в Україні

    Обмін полоненими: до України повернулись ще 16 українських захисників

    Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ - Обмін полоненими: до України повернулись ще 16 українських захисників
    Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ
    фото: «Суспільне Миколаїв»

    Також звільнено одного цивільного

    Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 17 на 15. Про це повідомляє ГУР МОУ.

    «Додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких двоє офіцери та 14 солдатів. Також звільнено одного цивільного», – йдеться в повідомленні.

    П’ятеро звільнених – важкопоранені, які потребують невідкладного лікування.

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    Сьогодні також у Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців. Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники «Азовсталі».

    Раніше колишній керівник служби громадської безпеки Головного управління Нацполіції України в Херсонській області Олег Худяков, після полону в окупантів, покінчив життя самогубством.

    Додамо, що російські окупанти забрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.

    Теги: росія окупанти війна полон обмін полоненими Україна окупація #stoprussia
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    Обмін полоненими: до України повернулись ще 16 українських захисників