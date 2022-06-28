Обмін полоненими: до України повернулись ще 16 українських захисників
Також звільнено одного цивільного
Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 17 на 15. Про це повідомляє ГУР МОУ.
«Додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких двоє офіцери та 14 солдатів. Також звільнено одного цивільного», – йдеться в повідомленні.
П’ятеро звільнених – важкопоранені, які потребують невідкладного лікування.
Сьогодні також у Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців. Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники «Азовсталі».
Раніше колишній керівник служби громадської безпеки Головного управління Нацполіції України в Херсонській області Олег Худяков, після полону в окупантів, покінчив життя самогубством.
Додамо, що російські окупанти забрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.