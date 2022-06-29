РФ не збирається віддавати на обмін 2 тис. українських військовополонених

РФ готує покарання для українських військових

Голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що з українськими військовими, які опинилися в російському полоні, працюють і працюватимуть його слідчі. Про це він сказав під час Санкт-Петербурзького молодіжного юридичного форуму 28 червня, повідомляє Фонтанка.ру.

Бастрикін вирішує, як покарати українських військовополонених. «Думав, як їх ще покарати, зараз ми їх годуємо з ложечки та лікуємо. По-перше, вирішили не віддавати їх, погодили, де належить. А то вони думали: «здамося і до родин». Ні, до ізоляторів тимчасового тримання, до СІЗО. Нині 2 тисячі таких бійців, які вчора приїхали. Працюємо з ними докладно», – заявив він.

Бастрикін не вказує, в які СІЗО достовлені українські полонені.

Він не виключив, що українським військовим доведеться якимось чином «відшкодувати матеріальні збитки у зруйнованих під час бойових дій містах».

«Моральна шкода та цивільний позов. Не знаю, як вони відшкодовуватимуть, але мають оцінити, не лише смерті та поранення, страхи, переляки, моральну шкоду, а й матеріальні збитки Донбасу», – сказав Бастрикін.

Нагадаємо, раніше пропагандистські видання РФ повідомили, що Святослав Паламар і Сергій Волинський етаповані на територію Російської Федерації. Вказувалося що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.