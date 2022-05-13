  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Росіяни двічі за ніч обстріляли ракетами село на Сумщині

    Росіяни двічі за ніч обстріляли ракетами село на Сумщині
    фото: Оперативне командування Північ/ Operational Command North

    Під обстріл потрапив прикордонний населений пункт

    Російські окупанти в ніч на п'ятницю, 13 травня, здійснили два ракетні обстріли прикордонного села у Сумській області з території РФ, повідомили в Оперативному командуванні «Північ».

    Обстрілів зазнав прикордонний населений пункт Очкине.

    За попередніми даними, серед особового складу втрат немає, але це уточнюється.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Росіяни двічі за ніч обстріляли ракетами село на Сумщині
    Росіяни двічі за ніч обстріляли ракетами село на Сумщині
    Росіяни двічі за ніч обстріляли ракетами село на Сумщині
    Росіяни двічі за ніч обстріляли ракетами село на Сумщині
    Росіяни двічі за ніч обстріляли ракетами село на Сумщині

    «О 00:05 ворог з території Російської Федерації наніс два ракетні удари по прикордонному населеному пункту Очкине в Сумській області», – йдеться в повідомленні.

    На Луганщині окупанти знищили міст між Сєвєродонецьком та Рубіжним. Сполучення між містами більше не існує.

    Тим часом посол Росії при ЄС зробив заяву щодо вторгнення в Україну. Російський дипломат відверто каже, що Росія могла вже «декілька разів скрутити Україну».

    Читайте також: Ворог укріплює позиції на Херсонщині. Ситуація в регіонах станом на ранок 13 травня
    Теги: росія окупанти війна обстріл Сумщина Україна село окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни двічі за ніч обстріляли ракетами село на Сумщині