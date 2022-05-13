Росіяни двічі за ніч обстріляли ракетами село на Сумщині
Під обстріл потрапив прикордонний населений пункт
Російські окупанти в ніч на п'ятницю, 13 травня, здійснили два ракетні обстріли прикордонного села у Сумській області з території РФ, повідомили в Оперативному командуванні «Північ».
Обстрілів зазнав прикордонний населений пункт Очкине.
За попередніми даними, серед особового складу втрат немає, але це уточнюється.
«О 00:05 ворог з території Російської Федерації наніс два ракетні удари по прикордонному населеному пункту Очкине в Сумській області», – йдеться в повідомленні.
На Луганщині окупанти знищили міст між Сєвєродонецьком та Рубіжним. Сполучення між містами більше не існує.
Тим часом посол Росії при ЄС зробив заяву щодо вторгнення в Україну. Російський дипломат відверто каже, що Росія могла вже «декілька разів скрутити Україну».